天后王菲和前夫李亞鵬所生愛女李嫣今(27日)過15歲生日，稍早有網友分享一張王菲跟女兒罕見合影，引來粉絲會轉發，仔細一看發現照片中王菲小露性感，穿細肩帶小可愛，露出香肩，手臂上的痣難得曝光，網友也驚訝是第一次見這張照片。

去年5月李嫣過生日，當時網上便流出王菲參加女兒生日聚會照片，可見頂著一頭俏麗短髮的她，身上穿著薰衣草紫的寬大米奇襯衫，打扮簡單卻星味十足，她更和李嫣貼臉，在蛋糕前留下母女合影，可見兩人好感情，而李嫣過去也被直擊用媽媽表情包的手機殼，上頭印著王菲說「跟你有什麼關係啊」的照片，笑翻粉絲。

網上曝光罕見王菲和女兒合影。（圖／翻攝自Caumoyar_微博）

王菲和李亞鵬2013年宣布離婚結束8年婚姻，強調主因跟他人無關，王菲當時聲明表示：「婚是我要離的，沒有第三者，沒有婆媳不和，不牽扯財務問題，不是悲情狗血劇，和平分手」，並說明自己不會出家。前幾年李嫣過9歲生日，王菲跟李亞鵬更是被拍到一同現身為女兒慶生，大方風範被讚是演藝圈離婚夫妻的榜樣。

李嫣9歲時，王菲曾跟李亞鵬一起替愛女慶生。（圖／翻攝自鄧謳歌微博）

今李嫣過15歲生日，「王菲非官方微博」稍早轉了王菲跟女兒的舊時合照，可見當時年紀較小的李嫣穿著綠色裙子坐在船上，後面是穿著紅色上衣的王菲，兩人一起搞笑擺出開花姿勢，有人問該網友：「能發嗎？」網友回：「徵求過意見了」，疑證實是李嫣身邊的朋友，其他人則說：「哇哇哇，第一次見耶！嫣兒生快！」、「可愛小天使寶嫣兒生日快樂」、「菲菲膀子那裡是一顆痣嗎？第一次看到」、「李老師生日快樂」。

(中時新聞網)