民進黨前立委沈富雄日前揭有20個管道要引進BNT疫苗，但府院全回絕；他今天表示，蔡總統昨天就疫苗採購發表談話，一槌定音，BNT(輝瑞)疫苗可以休矣！光是bypass上海復星不行的，必須是原廠，大家都可以死心了。「不過重點是蔡總統講得鏗鏘有力，後果就要由您概括承受了」。

沈富雄還說，但總統為什麼不早講？害很多人忙得團團轉，而且是白忙一陣。「據說忙著拉線的人不下20條，我就是其中一條」。

沈富雄今在臉書指出，蔡總統昨天就疫苗採購發表談話，重點有三；疫苗採購由中央統籌、採購由政府和原廠洽商、政府已購3000萬劑，其中1000萬劑於八月底抵達。

他說，講得夠清楚了！但為什麼不早講呢？不早講，害很多人忙得團團轉，而且是白忙一陣。這些白忙的人，多數當然是為了賺錢，但也有基於善意，想幫台灣一個忙。

他指出，「據說忙著拉線的人不下20條，我就是其中一條」，很多條一開始就被認為居心叵測，是為了政治鬥爭，不過，還有其他原因，總括如下；是藍營的首長發動的，如南投的林明溱、金門的楊鎮梧，有向中央叫陣的味道；要直接向上海的復星醫藥買，這顯然犯了政府的大忌。

他說，還有是從香港進貨，這恐怕是港人不打，快要過期的；可能在中國製造，但大家都知道中國還沒開始生產BNT疫苗。

他指出，不過陳時中團隊另有說詞，給的理由是，沒有人來申請、要申請藥證；這兩種理由最瞎，因為想申請，門都沒有，可能還沒摸清總統的底線，隨口搪塞的，總統現在說的再明白不過了。

他表示，由中央統籌及和原廠洽購。陳時中團隊和一些熱心立委的說法顯得是局外人了。

(中時 )