台股（27日）今早盤一度跌逾200點，電子權值股走弱，無力支撐大盤，但禮儀服務業的龍巖與先前爆發諾富特群聚事件的華航卻逆勢漲停，引起網友熱烈討論，紛紛留言表示，「是不是偷看今天的答案」、「太毛骨悚然了吧」、「台股是洩題了嗎？」、「看這樣就知道疫情有多嚴重了」。

台灣本土疫情爆發，各地都有民眾確診，以雙北最為嚴重，昨（26日）全國單日增加11死創下新高，9天以來已出現34死，引起民眾恐慌，甚至爆出醫院加護病房不敷使用的狀況，醫療量能呈現緊繃，且疫苗遲遲未到位，距離全面控制還需要花費一段時間。

因此今龍巖逆勢漲停讓許多網友直呼不妙，直說「股市裡情緒總是大於理性，大概就是這波的籌碼面吧」、「就是賺錢才會漲啊，原因不多說了」、「有人偷看今天答案」、「疫情不妙了」、「好慘，論死亡人數和龍巖股價的關係」、「地獄梗，哀傷」。

市場人士則認為，龍巖漲停主要是市場過度投機，炒到無股可炒，簡單的耳語稱疫苗不足問題遲遲無法解決，唯恐死亡人數爆增，已經過度投機失控。

除了龍巖漲停引起關注外，華航今也逆勢攻上漲停，引起討論，「這是利空出盡吧」、「到底在漲什麼，看不懂」、「帶著大家的仇恨值噴了」、「大家開始搶機票逃難嗎？」、「這檔漲停真的笑死，台灣人在想什麼」。

儘管如此，有網友認為，疫苗載運與客運復甦激勵華航股價上漲，另外長榮航今也出現漲停走勢，以15.70元開出，隨後衝到17.15元亮燈漲停。

龍巖昨收盤價為49.6元，今開高走高直奔漲停價54.5元，華航昨收盤價為15.6元，今以15.75開出，隨即衝上漲停價17.15元。

(中時新聞網)