一年一度消費者引頸期盼的高雄玉荷包產季到了，大樹鳳荔園區的荔枝拍賣交易於25日開市，受疫情影響交易量不多，成交價約在91~135元/公斤之間。此外，為穩固海外市場，高雄市政府農業局成功向農委會爭取到玉荷包荔枝外銷運費補助，搭配電商平台、網紅直播等線上線下通路，以多元行銷管道在疫情期間衝一波銷售佳績。

高雄市荔枝種植面積約有3088公頃，其中又以玉荷包為大宗，不論種植面積、產量與品質都是全國第一。玉荷包因果型如荷包、果肉如玉般而得名，口感甜中帶酸、果核小、果肉Q且結實，受到國內外消費者的喜愛。近年來高市府農業局以「高雄首選」打響農產名號，外銷國家遍及港澳、星馬、日本及加拿大等地，今年玉荷包外銷受新冠肺炎疫情影響，銷往海外運費高昂，市府農業局已於產季來臨前公告「高雄市拓展玉荷包荔枝國外市場輸銷獎勵計畫」，針對農友、農民團體及貿易商進行獎勵，也同時向農委會爭取到荔枝海外拓銷獎勵，對於海空運費予以適度補助，要讓產期極為集中的高雄玉荷包外銷暢通不受阻。

中央地方聯手出擊高雄玉荷包外銷可獲多重獎勵。(圖:高雄市政府提供)

高雄玉荷包荔枝從今年5月20日起陸續出口，據農業局統計，截至5月25日高市玉荷包外銷獎勵登記量達47,845公斤。大樹農民歐班長表示，外銷通路需要長久經營，受到新冠疫情影響國際運費大漲，高漲的運費讓出口商大喊吃不消，此時的運費補助是及時雨，讓貿易商能穩定出口，以保持對國外通路商的往來信用，也能維持高雄農產外銷的通路，降低農民的產銷壓力。

此外，高市府農業局為了讓國內外民眾都能品嚐到季節限定的高雄玉荷包，自5月中旬便開放「高雄首選電商平台」玉荷包禮盒預購，即日起陸續出貨。

農業局長張清榮表示，今年玉荷包荔枝受乾旱氣候影響，產量僅剩3~4成，在電商平台販售都是具有產銷履歷的農民精心栽種，不但吃的新鮮美味，更是安心安全的品質保證，市府農業局今年持續祭出外銷獎勵計畫，並開拓多元行銷管道，期待今年玉荷包內外銷不受疫情阻擾，開出紅盤。

(中時新聞網)