台灣疫情仍相當嚴峻，前高雄市副市長李四川今（27）日在臉書發表514字長文，關心當前疫情狀況，他同時砲轟，中央流行疫情指揮中心諸多行為，「要這個政府何用」，許多網友大讚，說到心坎裡去了。

李四川文中提到，防疫如同作戰！18年前抗煞(SARS)，他和台北市衛工處的同仁，每3至5天就在大型醫院前分別蓋出一間間篩檢站，10天內在台大醫院停車場蓋出18間負壓病房，我們日夜趕工。

李四川回憶，去年在高雄，我們呼籲對入境者普篩後再居家檢疫14天，也建議對醫護人員快篩，使醫護人員能安心回家，還希望能找廢棄的軍營準備做檢疫收容所，中央流行疫情指揮中心一概不准；「到今天我還是想不通，中央疫情指揮中心反對快篩的理由」，快篩不是看多少偽陰性，而是及早發現沒有症狀的真陽性，讓他們及早隔離或治療。

李四川感慨，每天看防疫中心的記者會，沒有對策，實問虛答，為什麼還要開這種記者會呢？如果只是為了說明確診人數，發個新聞稿就好了。

針對國民黨中常會昨天通過暫停黨主席的選舉，李四川直言「這是對的」，現在誰在意國民黨哪時候選黨主席？大家只在問，什麼時候會有疫苗？

李四川直言，當醫院的走道上躺滿沒有床位的病患，當我們和印度一樣要為得病的家人四處去張羅買氧氣瓶，當越來越多的確診者沒辦法住進醫院，當我們不得不辭掉工作回家照顧獨居的父母親，「封城的命令又看不到盡頭時，要這個政府何用！」

「民眾只是要活下去，難道這樣卑微嗎？」、「我支持所有努力想為台灣人買到疫苗的人。現在！馬上！天佑台灣」李四川語氣加重說，我們不要「道歉的政府」，我們要「做到不道歉的政府」，請以蒼生為念，天佑台灣。

許多網友也在其po文底下留言表示，「謝謝川伯，講的太好了」、「感念川伯如此務實的好官員」、「藍色做的事，綠色不會做的」、「一語道破台灣人的心聲、國難當頭還在分疫苗的顏色、種種錯誤的政策把台灣帶到死路上」、「說到心坎裡了」。

(中時新聞網)