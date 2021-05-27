女星林采緹擁有性感身材與豔麗臉蛋，當年cosplay知名動漫角色「蛇姬」，神還原2次元美女，讓她紅到日本去，也因此擁有大批死忠粉絲，而即使成了單親媽，林采緹仍持續在社群分享生活點滴與辣照，如今因台灣疫情嚴重，大家都關在家避免感染狀態加劇，林采緹分享了用跑步機鍛鍊的影片，短短7秒，讓眾人直呼頭好暈，眼睛不知道該看哪裡。

外型亮麗的林采緹，星路走得算順遂，但感情上卻缺了些運氣，她2018年帶球嫁「Under Lover」成員胡睿兒，不料臨盆之際，男方爆出夜店撿屍案，當時林采緹選擇原諒，陪伴胡睿兒走過最艱難的時刻，但2020年3月仍舊是離婚收場，胡睿兒則被判2年有期徒刑，目前服刑中。

在生下孩子後，林采緹很快恢復身體狀態，積極回歸演藝圈，如今成了單親媽的她，拚工作不只為了自己，而是勇敢扛起育兒及經濟重擔，為此她一直很努健身，以應付各種工作需求，經常在IG貼照分享鍛鍊成果。

而如今台灣本土確診數居高不下，全國三級警戒也延長至6/14，民眾多處於停課、遠端上班並減少出門的生活中，演藝圈也受到影響，藝人們幾乎都取消工作，待在家防疫，林采緹21日在IG貼出居家照，表示「防疫期間，只能拿舊照片發一發了，大家一起加油」，似乎工作也有受到影響，幾天後又po出一段運動短片，透露也是舊片，畫面中她紮著馬尾，穿著乾燥玫瑰色低胸運動內衣，在跑步機上快走，畫面波濤洶湧，讓人看了直噴鼻血，不過7秒的影片，狂吸6萬人按讚，直呼「好震」、「就問要看哪裡」、「看很久」，看到頭暈心跳加速。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)