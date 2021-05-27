中華隊划船隊選手黃義婷以總成績第3名取得奧運資格，成為台灣第一位在女子划船項目連續2屆參賽奧運的選手。（新北市體育處提供）

疫情嚴峻，選手需歷經漫長艱難的防疫隔離過程，才可前往參賽。（新北市體育處提供）

全球疫情嚴峻，不過東京奧運今年仍將舉行，近期各競賽項目最後一波資格賽陸續進行，中華隊划船隊不畏疫情出征，新北選手黃義婷最終以總成績第3名進軍奧運殿堂，2度挑戰奧運。

東京奧運本月5日至7日舉辦亞洲區奧運資格賽，中華隊划船隊派出單人雙槳的黃義婷、輕量級雙人雙槳選手李冠儀、謝怡晴出征。黃義婷擁有2016年里約奧運經驗，不負眾望拿下奧運資格，成為台灣第一位在女子划船項目連續2屆參賽奧運的選手。

黃義婷表示，這次參賽須做好萬全的防疫措施，相較以往參賽經驗是趟極辛苦難忘的旅程；4月出國前就須歷經各項健康檢查與申請，盼隨施打疫苗的緊張心情、身體不適感，旅途過程又需做好全身防護，相當不易，由於比賽期間會場聚集各國選手，為了防疫，只能打包獨自進房用餐，與過去世界各國選手交流分享的歡樂用餐場景，形成強烈對比。

新北市體育處表示，黃義婷回家路漫漫，比賽隔日即須返國，立刻住進防疫旅館，住滿21天後進行篩檢陰性才能出關，接著安排施打第二劑疫苗，為7月份奧運參賽做好防護，黃義婷目前還住在防疫旅館隔離，不僅要忍受獨自一人的時光，還要維持每天的訓練量，所幸划船協會與旅館協調後，順利請輔仁大學協助運送划船訓練機到防疫旅館，讓黃義婷能依教練安排，持續朝目標邁進。

「只要東京奧運有舉辦，就一定會參加！」 黃義婷表示，雖然要再次歷經漫長艱難的防疫隔離過程，但進入奧運殿堂是每個運動員的夢想，自己睽違5年再度參賽，一定會全力以赴，而這段期間累積不少的國際賽經驗，也在不斷調整個人狀態，向來容易緊張的自己，學會冥想放鬆，現在更有自信面對挑戰，希望能替台灣爭取榮譽。

(中時 )