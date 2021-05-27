「下周死亡數可預見會快速提升」。台北巿立聯合醫院中興院區整合醫療科主治醫師姜冠宇說，重症的患者已超出醫療能量支持，隨著急診室爆滿，待床患者愈來愈多，也沒有IUC支援，很多上周開始發病的病人，現在開始會進入重症，他預言「下周死亡數可能會更多」，呼籲中央拋下政治對立，一起共同想出解決的辦法。

姜冠宇今稍早在個人臉書粉專《姜冠宇醫師 Pro'spect》描述醫院現況，「急診有確診者等到死」，因此專責病房一人一室的原則被打破了，但因院內消毒人力也很吃緊，病房內也沒有PVC簾幕，兩人共用一間盥洗室，也只能給病人漂白水自行消毒。兩人一室，在沒有簾幕的狀況下，會不會發生病人眼睜睜看著隔壁床被插管，甚至是目睹被轉重症、接上呼吸器，然後死亡的過程？

姜冠宇表示，不要認為專責病房是輕症病房，現在的狀況跟SARS不太一樣，新冠肺炎是開放式的地獄，每天都有源源不絕的病患進來，吃垮醫療體系，即便重症比例沒有SARS來得多，但母數在傳染力強的情況下會被拉大，重症的總數還是超出醫療量能，很多上周開始發病的病人，現在開始會進入重症，他預言「下周死亡數可能會更多」，

面對醫療體系即將崩潰的慘況，姜冠宇呼籲中央，打破政黨、打破政治對立，大家好好坐下來談辦法，不然醫護和病患就是一直不斷在大量消耗下受創，「地獄，是大家要共同面對的；辦法，是大家要一起來想的」。

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(中時新聞網)