美國福特汽車公司周三宣布，其產品電氣化投資規模將擴大三分之一以上，並設下新的發展目標，到2030年，電動車將占其全球銷量的40%。受此激勵，福特股價逼近5年新高。

根據名為Ford +的計畫，這個美國第二大汽車製造商表示，公司現在預期到2030年將斥資超過300億美元於電動車發展計畫，其中也包括電池開發，較先前設定的投資目標220億美元大幅提高。

將電動車發展計畫取名為Ford +，是希望投資人能以福特更偏向是一家科技公司的角度來評估其價值。

周三福特收漲8.51%，為13.90美元，盤中最高升至13.95美元。

福特執行長法利（Jim Farley）在該公司的「資本市場日」（ Capital Markets Day）線上活動上表示，這是自亨利·福特（ Henry Ford ）創?公司，並推出第一款車Model T以來，我們最大的成長和創造價值的機會。我們的目標是引領電氣革命。

此前美國總統拜登提出由政府提供1,740億美元資金，提升美國的電動車的生產、銷售和基礎設施。

根據去年的銷售量，福特為2030年設下的銷售目標，意味著電動車銷量將超過150萬輛。福特此前已經宣布，到2030年，該公司在歐洲推出的新車都將是電動車。

相較之下，其競爭對手、美國第一大汽車製造商通用汽車的目標，是到2025年在美國和中國電動車年銷量超過100萬輛。

通用汽車希望在2035年以前，停止在美國銷售以汽油為燃油的驕車，該公司並宣布將在未來5年內投資270億美元於電動車和自動駕駛車發展計畫。

福特並宣布將專為商業和政府客戶，成立一個名為Ford Pro的全新獨立部門，此外，該公司亦將與新創公司Solar Power合作開發以「IonBoost」作為品牌名稱的電動車電池，從鋰離子電池開始、到商用車的磷酸鐵鋰電池 (Lithium iron phosphate battery)，以及最終是低成本的固態電池。執行長法利預期5年內福特的電池成本將降低40%。

此外，福特證實媒體報導，將開發兩個專用的電動車平台，其中一個平台用於全尺寸卡車和休旅車，如Ford Explorer；另一個平台將用於轎車和小型休旅車。

(時報資訊)