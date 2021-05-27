台灣新冠肺炎疫情衝擊零售通路銷售，亞系外資出具最新報告雖然維持統一超(2912)「持有」評等，但目標價下調至283元。

本土新冠肺炎疫情大爆發，三級警戒衝擊到零售通路門市來客數，統一超除調整現場銷售品項，看好宅經濟及自煮需求，統一超7-11提供生鮮商品、微波覆熱方便的包裝鮮食，並於超過3500間門市擴大導入冷凍雙門冰箱結構，在鄰近住宅、外島、購物不便商圈門市引進「嚴選素材鮮物」海島型冷凍冰箱，販售多達50款冷凍調理食品、海鮮與肉品等，打造社會廚房，以降低疫情衝擊。

不過，亞系外資還是謹慎看待台灣本土疫情對統一超的影響，亞系外資報告指出，自5月中旬以來，由於本土確診案例激增，統一超表示，大約有60家7-11家門市因政府對聚會的新限制政策而關閉，另有60家商店減少工作時間，約當台灣7-11的6134家門市中的2%，加上現在禁止店內用餐，導致店內流量下降，7-11的PSD(每店每天銷售)已從先前1%到2%增長轉變為低個位數緊縮，雖然海外事業出現改善，但下調2021年到2023年的EPS及營業淨利率預估，維持統一超「持有」評等，但目標價下調至283元。

(時報資訊)