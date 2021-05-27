全國疫情警戒升到第三級，外出全程須戴口罩，否則可依傳染病防治法處3000元至1萬5000元罰鍰，不過仍有人無視禁令，高雄左營果貿社區日前有一位男子沒戴口罩在公園運動，居民發現後上前規勸，未料男子不聽勸，反飆三字經，嗆說「附近1.5公尺沒人就不用戴」、「叫你老公戴口罩跟你做愛啦」；轄區左營分局表示，接獲報案後警方到場時，雙方當事人皆已離去，當事人未到所或提供相關畫面，不過類似狀況只要檢舉人提供影像，事後仍可送衛生局認定開罰。

有民眾向媒體投訴，指一名中年男子前天晚間在左營果貿社區公園沒戴口罩使用運動器材，她好意上前規勸，請他口罩要戴一下，未料該名男子竟口出三字經，飆罵「關你屁事」、「滾啦」、「戴口罩我要怎麼運動？」，還說「政府規定周圍1.5公尺沒有人就不用戴」，她再次勸說「先生不是這樣喔，一出門就要戴口罩喔！」沒想到對方氣憤的說，「你放屁！我周圍都沒有人，我傳給鬼啊我！吹毛求疵！你的狗為什麼不戴口罩？」等。

一旁散步的民眾聽見飆罵聲，紛紛上前加入規勸行列，但男子仍不聽勸，投訴人因此打電話報警處理，男子也不甘示弱說，「你報啊！你報啊！」、「再靠近我就打你」，隨後馬上拿起口罩戴上，但仍不停辱罵投訴人，反問她「你跟老公睡覺也戴口罩嗎？」、「叫你老公戴口罩跟你做愛啦！」沒多久，該男就獨自離去。

投訴人強調，如果類似的情事不斷發生，台灣可能無法安然度過嚴重的疫情危機，大家一定要支持防疫措施，也請有權利的單位能夠嚴格執行防疫規定的稽查。

高雄市左營分局表示，警方到場時雙方當事人都已離開，當事人未到所或提供相關畫面，不過未來若有類似狀況，只要檢舉人提供影像，事後仍可送衛生局認定開罰。

(中時 )