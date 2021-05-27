90歲李姓老婦與精神狀況不穩定的張姓兒子，同住萬華區某民宅，本月老婦疑似初因病死亡，58歲兒子沒有報警，用衛生紙包住屍體，再灑上大量鹽巴，日前李的孫女受不了阿嬤房間異味，開門發現乾屍才嚇得立刻報警。

萬華警方到場勘驗後，除步排除外力介入，研判婦人年老因病離世，另已通報衛生局進行相關疫調工作。

警方指出，李姓老婦長年臥病在床，平時由張姓兒子照顧，其他家人則忙於工作，李婦疑在本月初時過世，但張第一時間未報警，其他人各忙各的，也沒有查覺。

張為掩蓋屍體臭味，先以衛生紙包裏母親，再灑上大量鹽巴，就這樣過了兩周，日前李的孫女，認為家中異味太重，忍不住開阿嬤房間查看，這才發現李婦已身亡多時。

精神狀況不穩定的張男警訊時，表示媽媽「大概」在月初時死亡，他因不知如何是好，才會用鹽巴掩蓋異味，警方初查無外力介入，已將屍體交由家屬處理後事。

(中時 )