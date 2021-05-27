員生醫院中醫部主任林親怡表示，清冠一號的關鍵成份，可減少「細胞激素風暴」。此藥為中醫師處方用藥，確診者仍須要透過遠距視訊看診後，才能給藥。（員生醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

員生醫院呼籲彰化縣新冠確診者可透過電話、網路或語音視訊等方式掛號後，完成遠距看診後，再請親友持健保卡代為領藥。只需給付掛號費，「清冠一號」由醫院免費提供。（員生醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

目前員生醫院院內已有163盒清冠一號，將免費提供給新冠肺炎輕症確診者服用。（員生醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

等不到疫苗，「清冠一號」先到了！全台新冠肺炎疫情大爆炸，彰化縣累計已有111人染疫，疫情嚴峻程度僅次於雙北與桃園，為了力挺彰化縣抗疫，員榮醫療體系總院長張克士取得「清冠一號」，即日起免費提供設籍彰化縣確診者服用，希望確診民眾能安心、早日改善病情。

張克士表示，對於確診病患，除了西醫在實證上的抗病毒藥物及免疫抑制外，中醫部分也經研究證實「清冠一號」的療效，並於日前獲衛福部緊急授權。目前「清冠一號」供貨吃緊，初步體系內已到貨163盒，後續也已再訂購500盒，盼能盡全力購得，以協助需要的鄉親。

「清冠一號」結合多種抗病毒中藥，是採用《新型冠狀病毒中醫臨床分期治療指引》中，用於一般確診隔離病患使用的輕症方。根據研究顯示，清冠一號的關鍵成份，可減少「細胞激素風暴」，這個「風暴」是造成染疫者併發重症的原因之一。另外，其中的清熱解毒成份，如黃芩、魚腥草等，更有充分的實證支持，有效抑制病毒活性以及複製。

員榮體系總院長張克士表示，體系內員榮、員生醫院全力配合縣內篩檢等作為，也希望對確診民眾、甚至接觸者，能正向提升自身對抗病毒的能力。經與員生醫院中醫部研商後，決定對確診者免費提供「清冠一號」服用。

員生醫院指出，由於「清冠一號」為處方藥物，必須醫師診治，確診者可透過視訊、電話掛號，再採取電話、或LINE等視訊線上看診後，由中醫師問診後給藥免費給藥。確診者可透過親友等人代為持健保卡至員生醫院「藥來速」服務，給付掛號費後，即可免費領藥。每一盒「清冠一號」為一個療程、10小包，須遵照中醫師醫囑服用。

根據衛福部中醫藥司指出，「臺灣清冠一號濃縮製劑」處方組成為黃芩、魚腥草、北板藍根、栝樓實、荊芥、薄荷、桑葉、厚朴、炙甘草及防風等10種中藥材，與衛福部110年4月12日函頒「新型冠狀病毒病(新冠肺炎)中醫會診分期治療指引」之輕症方相同，可用於治療新冠肺炎無症狀帶原與初發作症狀者，非預防保健使用。

衛福部中醫藥司發出聲明稿中表示，該藥品類別為「須由中醫師處方使用」，核准製造期間至中央流行疫情指揮中心解散日止；呼籲民眾應由中醫師診斷臨床症狀後，給予「臺灣清冠一號濃縮製劑」專案藥品，確診者切勿自行到中醫診所求診用藥，以免造成社區感染擴大。

(中時 )