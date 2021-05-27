國內疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布將疫情警戒三級再延長至6月14日。有雇主決定調整人力調度，與勞工協商無薪假時，將時間點「回溯」至5月15日台北市升為三級的那一天。對此，勞動部澄清，勞工哪一天同意減班休息，就從哪一天開始，絕對沒有「回溯」問題。

北部一貿易公司勞工投訴，指揮中心11日全國升級為二級，公司就安排分組上班的事宜，一組人進公司、另一組人在家上班，以保留2分之1的人力，從15日、也就是台北市升為三級的那一天，公司就開始啟動，運行至今。

他說，沒想到在指揮中心25日宣佈再延長的當天傍晚，就接到雇主通知要協商減班休息（又稱無薪假），而且仔細一看相關文件，雇主得申請的起始點居然是從15日開始計算。詢問公司之後，公司竟宣稱人事認為這樣以「5月15日至6月14日剛好一個月」這樣比較容易計算，而且那時候大家已經居家辦公，希望勞工共體時艱，不要計較這幾天。氣得勞工大罵：「家裡還要有房貸跟車貸要繳，誰跟我共體時艱？」

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，雇主要實施減班休息，一定要與勞工協商同意，沒有「回溯」的問題，什麼時候取得勞工同意、就什麼時候開始實施，而且一定要完成法定程序，也就是要先召開勞資會議或是取得工會同意，目前疫情嚴峻時可以用線上會議方式進行。

黃維琛強調，絕對不是雇主單方的片面宣告就可以實施，而是勞工也要同意，在協議沒有達成之前的時間都不算減班休息的時間，這也代表沒有回溯的問題。

雇主若評估發現有必要實施「減班休息」，依現行規定，應參考勞動部訂定的「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」及「勞雇雙方協商減少工時協議書」，在減班休息期間，原約定按月計酬的全時勞工，每月給付的工資仍不得低於基本工資（現為2萬4,000元），並確實通報事業單位所在地勞工行政主管機關，以便勞工行政主管機關進一步提供包括「充電再出發訓練計畫」及「安心就業計畫」在內之各項協助措施，幫助勞雇雙方共渡難關。

(工商 )