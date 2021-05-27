灰熊在附加賽連續擊敗馬刺與勇士，以西區第八種子資格闖進季後賽，首輪面對全聯盟戰績最好的爵士，上演了老八傳奇。今天雙方再次狹路相逢，爵士全面備戰，戈貝爾、康利與米契爾三大主力得分都超過20分，加上19顆三分球轟炸灰熊，最終141比129保住勝利，將系列賽扳平。

首戰爆冷失利的爵士，今天開打後就火力全開，打完上半場領先20分，眼看能輕鬆搞定戰局，沒想到第三節風雲變色，灰熊單節狂砍43分，將落後分數縮小至6分差距，重燃勝利希望。

決勝節，戈貝爾、康利與米契爾聯手，尤其是米契爾的一箭穿心助攻方式更是讓爵士吃了定心丸，最終以12分之差將勝利果實牢牢握在手上。

爵士全場投籃命中率高達54.4%，飆進19顆三分球，外加42個籃板、28次助攻，各項攻守統計數據都優於灰熊。

米契爾25分，戈貝爾21分、13籃板、4阻攻，康利20分、15助攻，波達諾維奇18分，歐奈爾14分、8籃板，最佳第六人克拉克生16分、6助攻，英格利斯14分。

灰熊莫蘭特雖狂得47分、7助攻，創生涯季後賽單場新高紀錄，迪隆布魯克斯貢獻23分，可惜雙拳難敵四掌，輸得不冤枉。

(中時 )