台灣疫情日漸嚴峻，雙北還延長了三級警戒的期限，學生們停止到校上課，在家的時間變長許多，在家顧小孩的父母們自己也要在家工作，便將孩子「交給」了YouTube，但YouTube上影片眾多，是否適合孩子觀賞還有待查驗，有鑑於此，龍華電視在YouTube特地建立專屬兒童的「龍華卡通YouTube頻道」，由電視台採購人員精心挑選與審片，歐美優質影片附有中文配音，甚至大陸卡通全都通過送審，無簡體字、無不當置入，娛樂性高又寓教於樂的卡通，讓孩子可以專心觀賞與學習，爸媽可以安心放風。

近期只要在YouTube上打入「佩佩豬」、「冰雪奇緣」、「蜘蛛人」等知名卡通人物關鍵字，下方都很可能會跳出看似正常、點閱率超高的國外紙娃娃變裝或著色畫網站，鮮豔的配色，搭配輕鬆愉快的音樂，看似可愛的卡通動畫中，竟然充斥著虐待、暴力、色情及錯誤價值觀等的惡意內容。劇情更可能出現互毆、斷手斷腳、吃排泄物、自殘、縱火等橋段，這些「惡意卡通」就在YouTube上跟著正版影片「輪播」，此事件被稱為「艾莎門」（ElsaGate）。

而這些掛羊頭賣狗肉的「惡意卡通」即使被檢舉或封鎖，也會再創立新的頻道捲土而來。以台灣鄰國菲律賓為例，有一名11歲男童輕生，送到加護病房時嘴裡唸著：「我會聽從主人的命令，我會殺了他們」，查詢瀏覽紀錄才知道男童曾經搜尋過恐怖自殺遊戲「Momo挑戰」。經調查指出，兒童或青少年吸收過多暴力資訊，當遇到班上同學被霸凌或是其他社會暴力事件，容易無感以及冷眼旁觀，認為暴力就是解決問題的方式，久而久之，孩子們變得有攻擊性、觀念與道德感卑劣。

面對防不勝防的惡意卡通，家長們要如何保護孩子？第一、關掉「推薦影片」的自動播放功能，並設定嚴格篩選模式；第二、切勿讓孩子自己選擇影片，有些惡意卡通前半段都是正常，後半段開始出現變態的橋段；第三、給孩子看影片前，家長一定要確認過；第四、善用YouTube檢舉功能；第五、只訂閱安全信賴的頻道。

「龍華卡通YouTube頻道」是專為5-12歲兒童所設立的線上免費頻道，目前共有17部來自世界各國優質卡通，多部獲得適齡兒少(童)電視節目標章，如台灣原創的《九藏喵窩 S2》、阿拉丁神話的《雪拉的一千零一夜》、救難隊員為主的《迪迪邦邦總動員》、以及6/1即將上架的以冒險旅行為主《豬迪克之古怪島大冒險》，當然還有小朋友最愛的豬豬俠系列，可從動畫中學習自然科學的《恐龍日記》，團結合作的《超星萌寵》，讓家長在家也能無後顧之憂，安心工作。

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(中時新聞網)