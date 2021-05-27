5月26日天晚間迎來難得的「超級血月」和月全食，攝影師施信鋒分享自己用 iPhone 12 Pro 拍攝月全食軌跡的照片和技巧。由於台灣正在第三級防疫警戒期間，不鼓勵外出，攝影師施信鋒表示照片是住家後山無人之處拍攝，並全程配戴口罩。

【拍攝事前準備】

中央氣象局網站在知識與天文的頁面，可以查到每天日升日落月升月落的時間與方位角，而方位角的解讀其實很簡單，北東南西依序是0度、90度、180度及270度，月全食這天月升方位角大概是113度，所以只要朝向東南東的方向就可以見到月亮升起，因此臺北盆地的西邊高處算是很不錯的觀賞點。

因為要長時間拍攝，所以穩定的腳架跟手機夾具是必要的，架設的地點最好也能夠是穩固的地面，減少不必要的晃動。

【拍攝技巧】

攝影師施信鋒指出，月全食的拍攝其實沒有什麼特殊技巧，每隔一段時間用內建相機拍下一張照片就可以了，攝影師施信鋒指出，在拍攝的時候為了後期製作能更順利，有些地方要稍微注意。

包含運用主鏡頭拍攝的畫面，月亮只會佔一個小小的部分，夜間模式會自動開啟，這時候月亮拍起來就會是一團白沒細節，在點選對焦位置的方框旁邊有一顆太陽的圖示，點出來之後向上滑就會增加曝光亮度，向下滑就會降低，所以只要滑到底，雖然天空看起來很暗，但月食的形狀就可以拍攝清楚，在後期合成的時候也會變得方便。

而除了底下的夜景跟月亮，其餘的地方皆是黑的，此時的月亮就可以得到清楚的形狀。（施信鋒提供）

拍攝的時候，腳架盡量不要去晃動，接著只要每隔5-10分鐘拍攝一張照片，每拍攝完一張就記得要檢查一次構圖，因為有時候月亮太小不好對焦就會失誤，所以對焦的方框放在遠處的城市，這樣就可以降低失誤的可能性，持續這些步驟一直到月亮復圓就拍攝完成了。復圓之後的最後一張照片，就可以正常的拍攝讓背景顏色跟細節出來，當作我們後期合成用的底圖。復圓後的照片就可以用夜間模式拍攝，將整體的細節都記錄下來。

復圓後的照片就可以用夜間模式拍攝，將整體的細節都記錄下來。（施信鋒提供）

【後期製作】

攝影師施信鋒分享這次後期的製作可以使用 Pixlr，雖然它跟Snapseed都一樣可以做重複曝光的技巧，但如果在拍攝時腳架有些微的晃動到，那底下城市的夜景就會出現合成模糊的狀況，而 Pixlr 在重複曝光介面右上角有個橡皮擦，它可以針對不需要重曝的部分將它擦掉，此時只要將底下夜景的部分擦乾淨，保留黑夜跟月亮，合成的式選擇變亮即可，接著只要依序將拍下來的月食重複動作，就可以完成一張月全食的軌跡圖了。

開啟重複曝光功能將另外一張圖放上去，雖然可以見到兩個月食，但因為底下不好對齊，所以就出現模糊的情況(左圖）、運用橡皮擦將底下的夜景抹掉之後，就只剩下黑夜跟月食了（中）、模式選擇變亮，那疊上去的圖就只會有月亮成功被留下（右）。（施信鋒提供）

iPhone 12 Pro 月全食軌跡完成照。（施信鋒提供）

開啟重複曝光功能將另外一張圖放上去，雖然可以見到兩個月食，但因為底下不好對齊，所以就出現模糊的情況。運用橡皮擦將底下的夜景抹掉之後，就只剩下黑夜跟月食了。模式選擇變亮，那疊上去的圖就只會有月亮成功被留下！

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