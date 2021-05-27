國內疫情持續嚴峻，每日逾300名本土確診，疫苗劑量也不足，遲遲看不到下一批在哪裡，更傳出醫療量能吃緊，連台大醫院都沒辦法持續收治病患。高雄市前副市長李四川今天在臉書發文痛批，當醫院走道躺滿沒有床位的病患，我們和印度一樣要為得病的家人四處張羅氧氣瓶，越來越多的確診者沒辦法住進醫院，封城的命令又看不到盡頭，要這個政府何用？

「防疫如同作戰。」李四川說，18年前抗煞 (SARS)，他當時擔任台北市衛工處長，和的同仁每3至5天就在大型醫院前分別蓋出一間間篩檢站，日夜趕工，10天內在台大醫院停車場蓋出18間負壓病房。

他說，去年在高雄市府服務，呼籲對入境者普篩後再居家檢疫14天，也建議對醫護人員快篩，使醫護人員能安心回家，還希望能找廢棄的軍營準備做檢疫收容所。中央疫情指揮中心一概不准。到今天他還是想不通，中央疫情指揮中心反對快篩的理由。快篩不是看多少偽陰性，而是及早發現沒有症狀的真陽性，讓他們及早隔離或治療。

卸任高雄市副市長後極少針砭時政的李四川，在臉書動怒批評說，每天看防疫中心的記者會，沒有對策，實問虛答，為什麼還要開這種記者會呢？如果只是為了說明確診人數，發個新聞稿就好了。國民黨中常會昨天通過暫停黨主席的選舉，這是對的。現在誰在意國民黨哪時候選黨主席？大家只在問，什麼時候有疫苗？

他砲轟，當醫院的走道上躺滿沒有床位的病患，當我們和印度一樣要為得病的家人四處去張羅買氧氣瓶，當越來越多的確診者沒辦法住進醫院，當我們不得不辭掉工作回家照顧獨居的父母親，封城的命令又看不到盡頭時，要這個政府何用？

李四川強調，民眾只是要活下去，難道這樣卑微嗎？他支持所有努力想為台灣人買到疫苗的人。現在！馬上！天佑台灣。我們不要「道歉的政府」，而是要「做到不道歉的政府」，請以蒼生為念，天佑臺灣。

(中時 )