台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，疫情5月風暴民怨已經沖天，11天確診案例破五千大關，四天奪29條人命，這種情況若發生在國民黨主政時期早就天翻地覆了，而指揮中心相關決策者竟無人表示願負起應負責任，連禮貌性口頭請辭都沒有，實在是匪夷所思。

游盈隆今在臉書指出，民進黨政府民意支持度最近出現系統性崩盤危機，這是根據五方面證據得來的結論；五月蔡英文總統聲望、蘇貞昌內閣施政滿意度民進黨支持度、疫情指揮中心指揮官陳時中獲社會肯定的質與量都創新低，連六都市長防疫表現民進黨三位市長包辦倒數三名。

他說，這五項經驗證據對照民進黨政府曾走過長達22月樂翻天的民意支持高原期，格外觸目驚心。冰凍三尺，非一日之寒；「物必自腐，而後蟲生」更是千古不變定律。

他說，民進黨政府民意支持出現系統性崩盤，意味著有相當大一部份台灣人開始收回對民進黨政府一向的政治支持或「善意的貯藏」，而這已經構成府院黨明顯的政治危機；在一定程度上，民進黨政府此刻正面臨人們相當廣泛地對特定公共政策的質疑，進一步衍生出更基本、更深層的有關統治能力與正當性的質疑。

他認為，疫情5月風暴已對全民生活造成嚴重的衝擊，恐慌已經形成，民怨已經沖天，以蔡英文總統為首的民進黨政府或許感受不是那麼強烈，還在摸索因應之道，還提不出有效安定民心的作為，這必將使民進黨政府系統性崩盤危機進一步惡化。

他說，當5月15日疫情快速惡化，11天確診案例破五千大關，四天奪29條人命，這種情況若發生在國民黨主政時期早就天翻地覆了，而指揮中心相關決策者竟無人表示願負起應負責任，連禮貌性口頭請辭都沒有，實在是匪夷所思。

他表示，當疫情危機越來越深重，當人民完全感受不到主政者的誠心與歉意，遑論能耐，接下來的路要怎麼走下去？

(中時 )