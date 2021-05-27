原本負責東京奧運5搶1棒球最終資格賽組、訓、賽的中華職棒都已設計好新的中華隊球衣，無奈因疫情升溫日前宣布放棄組訓，中職會長蔡其昌26日晚間在社群放上新版中華隊球衣，大嘆可惜，但他也期盼帶疫情退去後，再一起來替台灣在國際舞台上加油。

5搶1資格賽原訂於6月16日至20日在台灣舉辦，沒料到台灣本土疫情日漸升溫，台灣先是放棄主辦權，比賽移至墨西哥進行，原本負責組訓的中職也在25日宣布不參賽，由中華棒協緊急評估接手的可能性。

為了這次5搶1資格賽，中職原本也已設計好心球衣及Logo，無奈現在都無法亮相，蔡其昌昨晚也在臉書上曝光中華隊新球衣，Logo採用原本亞冠賽時的設計，但為了配合國際賽規定，將「台灣犬」動物圖案拿掉，球衣底色也改為深藍、袖口滾紅邊條。

「無論如何，這個國家隊是大家的驕傲！」蔡其昌寫道，這2周來，受到疫情的衝擊，國家也面對史上最嚴峻的考驗，更進入了第三級警戒狀態，士農工商都受到相當大的影響。

蔡其昌繼續說：「看著教練團與球員的球衣，雖然我與大家一樣，都覺得十分可惜，不過還是以全體隊職員的健康安全為第一考量，期盼待疫情退去後，再一起來替台灣在國際舞台上加油。」

(中時 )