國際銅價飆漲，大亞電線電纜營收及獲利也傳捷報，27日下午參加證交所舉辦2021年「綠色經濟暨航運」產業主題式業績發表會，報告第一季營運現況外，將說明大亞布局太陽能電廠及儲能系統等綠色產業策略及現況。

大亞第一季因國際銅價飆漲、銅庫存價格相對較低，首季合併營收攀升至60.12億元，EPS達0.74元，雙雙改寫同期新高。前四月合併營收81.86億元，年成長50.65％，也改寫同期新高。

大亞近年積極布局太陽能廠及儲能系統，大亞子公司大亞綠能斥資9.38億元購入大同轉投資志光能源位於台南七股魚電共生案場，上週三(19日)已獲得公平會核准設立，將分兩階段建置，第一階段建置容量85MW，預計明年八月併聯發電；第二階段建置容量35MW，預計明年底併聯發電。大亞為籌措子公司發展太陽能電廠所需資金，本月中旬董事會決定辦理10億元可轉換公司，以及1.5～2.4萬張現金增資案。

(工商 )