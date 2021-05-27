台灣大學政治學系教授楊永明。（楊永明提供）

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎。（敢言智庫提供）

由香港大學研究生會、香港中國經濟文化發展促進會和與敢言智庫主辦的「敢言亞洲論壇」26日在台北、香港、新加坡三地視訊連線，探討「中美全面衝突下的亞太經貿關係」，三位講者各自分享所在地的經貿狀況及面對新國際環境下之觀察與建言；與會專家都認為，在中美新冷戰下對亞太經貿關係及經濟復甦之路，有重要影響。

香港大學經濟學講席教授陳志武從闡述大陸改革開放40年成就的歷史背景及其國際秩序，到海上絲綢之路的歷史教訓及二十世紀冷戰時期的經貿關係對大陸的啟示提出觀點。

陳志武指出，因大陸發揮人口優勢加上成熟工業技術，一舉使得大陸成為世界第二大經濟體，且規則的世界秩序讓大陸順利與世界接軌，更是改革開放40年經濟發展至關重要的因素。

談到大陸成為國際舞台主角時，陳志武提出，過去大陸幾十年的中學與大學教育偏重自然科學而忽視人文社會科，即使關注他國歷史與人文，也過度集中在美國，忽視其他國家，這導致大陸仍然缺乏運作世界秩序的專門知識與經驗。

另外，陳志武表示，新冷戰下如果台海發生衝突，對於大陸與台灣都是致命性影響；若大陸要達到經濟內循環之目標，仍需要做很多根本性的經濟改革，若能做到，可以解決很多外需問題。但就當下來說，中美全面衝突持續下去的話，對大陸來說還是存在一定的風險。

台灣大學政治學系教授楊永明表示，亞太政經發展面臨著四項挑戰及機會，包括：病毒與疫苗的拉鋸戰、中美競爭對抗展開、科技供應鏈的調整、亞洲經濟整合深化。

楊永明提出，亞洲聯中價值鏈體系的形成對亞洲經貿關係的重要作用，並且這種作用在疫情、一帶一路、中美衝突等情況下不斷深化。

另外，他指出，拜登政府沿襲川普時代的科技包圍策略，並增加科技、貿易、地緣、人權面等形成對大陸的包圍網。事實上，大陸不應該算是新崛起的國家，近代史上，大陸也曾經在全世界的GDP上有很重的占比，大陸二十一世紀的崛起其實是歷史車輪轉動的一個過程，大陸未來必然會成為世界軸心，西方各國是心知肚明的，且現在就是竭盡全力阻擾大陸挑戰西方制定世界秩序的地位。

楊永明指出，民進黨政府徹底向美國靠攏並未得到預期的收穫，台灣為美國付出了經濟、政治投入，連加入FTA／BTA(貿易談判）都沒能獲得美國肯首。完全單邊站隊使台灣在和美國的關係中處於更被動的狀態。

關於台海關係，楊永明認為，當下民進黨政府推高台海關係的緊張程度，未來台灣有變成代理戰場的可能。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎指出，大國間在亞太地區經貿發展的角力及規則分歧，新加坡等亞太小國在大國的角力之間應尋找新夥伴關係及展現其價值。

關於中美衝突下的新加坡立場問題，莊嘉穎認為，新加坡很難向其中一邊靠攏，這會迫使其放棄很多來自另一邊的機會。反之，若和各方都合作的話則很容易兩面不討好，或被認為是在投機和不被信任。

莊嘉穎表示，新加坡身為小國，沒能力去制定區域規則，儘管新加坡有東南亞國家聯盟夥伴，但仍很難實現通過區域夥伴去和大國談判。他認為，當下新加坡還在尋找可行的方向來發揮其戰略地位和實現其戰略目標。

(中時 )