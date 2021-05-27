女星林莎擁有甜美臉蛋、D罩杯火辣身材，被網友封為「國民初戀」、「台版三上悠亞」，她時常在IG曬出美照和粉絲互動，擁有超過70萬人追蹤，近期受到疫情影響，女神也乖乖待在家防疫，陸續在IG分享「宅家日記」，和粉絲分享居家生活，日前她曬出一張床照，下身失蹤的模樣讓粉絲陷入暴動。

林莎最近認真宅在家防疫，不僅發文呼籲粉絲們落實防疫，也以身作則分享自己的生活，也意外曝光女神居家的一面，日前她透露自己吃完午餐就回到床上，並附上一張躺在床上的美照，只見她身穿一件灰色over size的寬鬆T恤，露出一雙修長白嫩美腿。

林莎望著鏡頭，從上而下的角度讓她看起來楚楚可憐，瞬間收服一票網友的心，還有眼尖網友發現，女神的「床伴」是豆豆先生裡的玩具熊泰迪，模樣十分可愛，林莎一發布美照立刻引來超過3萬人朝聖按讚，不少網友都激動直呼，「好想當旁邊那隻」、「居家風很可以」、「重點在下衣失蹤」。

事實上，在疫情爆發前，林莎活躍於各大綜藝節目，連藝人小鐘都曾心動，可惜女神早已名花有主，林莎先前還開心夏天到了可以去泳池，曬出剛游泳完的素顏濕身照，但隨著居家防疫開始，游泳池也都關閉，粉絲也感嘆暫時看不到女神的濕身照了。

(中時新聞網)