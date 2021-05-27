高中生及大專生上過的軍訓課，可以折抵役期，教育部今呼籲學校開發給學生折抵役期證明時，增加書面通訊或網路申辦方式，減少學生舟車往返時間；同時，將「申請兵役役(訓)期折減證明」列入學生離校應辦事項，提醒學生於畢業(離校)前申請折減證明。

教育部基於簡政便民及提升作業效率，於2017年函頒「高級中等以上學校辦理學生兵役役（訓）期折減作業注意事項」，有關「兵役役(訓)期折減證明」，過去主要是由本人或委託方式辦理，不過面對疫情，教育部要求學校增加新的申請管道。

內政部開發的「戶役政管家App」於去年3月2日啟用線上訊息主動通知服務，其推播項目包括役男兵籍調查、短期出境申請、徵兵檢查預告、徵兵檢查安排日期、徵兵檢查複檢日期、徵兵檢查體位判定結果、役男個別因素延期入營、徵集入營及歸鄉報到等多項通知。

教育部已函請各大專校院及高級中等學校將訊息登載於學校網頁或在相關場合廣為宣導，以利在學役男周知利用。同時，教育部呼籲，時值疫情嚴峻，全國各級學校停課期間，應盡量避免外出，有關學生兵役相關業務，請役男多加利用書面通訊、網路申辦或APP申請查詢等方式辦理，以達落實防疫。

(中時 )