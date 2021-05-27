國民黨文傳會副主委鄭照新。（國民黨提供）

南投縣長林明溱喊話要向上海復興採購輝瑞／BNT疫苗，遭名嘴邱明玉爆料，國民黨針對輝瑞疫苗有15條教戰守則，提及陸製疫苗連泛藍選民都不敢用，因此，要講大陸代理，強調德製輝瑞疫苗。對此，國民黨文傳會主委王育敏表示，這是輿情蒐集以掌握民意，不是針對疫苗的教戰守則。

王育敏表示，國民黨作為最大在野黨，會去掌握最新的民意，所以會持續搜集輿論意見與網路上的聲音，作為內部回應的參考，相信政府與其他在野黨也都會這樣做；所以這根本不是針對疫苗的教戰守則，而是針對網路輿情的掌握。

文傳會副主委鄭照新也說，所有政黨本來每天就會輿情會整與蒐集，這根本不是教戰守則，不足為怪也不需小題大作，這些都是民眾真實聲音，難道民進黨不允許在野黨反映民眾真實聲音？

王育敏說，現在的確也發現，民眾在網路上最關心的議題就是疫苗，民眾要問政府的是，何時可以讓大家施打安全、有效的疫苗，並問蔡政府是否希望台灣盡快取得有效安全的疫苗，若是，請網軍、名嘴、綠營媒體，不要任意栽贓有心想幫台灣做事的人。

鄭照新指出，民眾已清楚意識到疾管中心惡意阻擋BNT疫苗的進口，且是民進黨惡意把輝瑞疫苗抹黑成中國代工疫苗，同時也認知到民進黨的認知作戰，就向林瑋豐自導自演的笑話，民進黨若不面對這些聲音，必將遭到人民的不滿與反撲。

(中時 )