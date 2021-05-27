台股今(27日)開低走低，盤中一度下跌逾200點，尾盤5分鐘搓合出現1200億元的大量，拉抬力道將台積電一口氣拉升7元，收在582元，下跌3元，加權指數終場收在16601.61點，下跌42.08點，成交值5333億元。

台股開盤以16591.70點開出，下跌51.99點，但因MSCI(明晟)半年度權重調整將在盤後生效，加以日本、韓國、香港等亞洲股市走跌，國內疫情也持續擴散，賣壓提前釋放，早盤一度下跌至16419.42點，下跌224點，摜破月線、季線。

電子權值股走弱，台積電開盤即下跌5元，以580元開出，盤中一度下跌12元至573元，聯電開在50.7元，下跌0.6元，一度跌至50元整數價位，午盤有小幅拉升，聯發科也走低，股價一度來到931元，下跌20元，鴻海一度下跌3元至107.5元，新股王矽力-KY則開低走高，盤中觸及3665元，大漲285元。友達、群創、彩晶面板三雄同樣開低走高，約有1%、2%的漲幅。

今日盤勢仍以鋼鐵、航運族群表現較強，鋼鐵股漲多跌少，官田鋼10點左右即攻上漲停21.3元，中鋼則是開高走低，貨櫃三雄仍是盤面焦點，萬海在業績加持下，再攻上漲停板，創下140.5元的新高價，陽明也站上百元價位，一度攻高至105.5元，另外，台驊投控、宅配通以及華航、長榮航也都亮燈漲停。

(中時新聞網)