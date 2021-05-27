白色賓士車疑自撞卡在護欄，隨即起火燃燒，駕駛受困車內燒成焦屍。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中上午發生火燒車事故，1輛白色賓士車上午9時許衝進大雅區楓林街死巷內，先是失控擦撞路樹，再撞上巷底護欄，隨即冒煙起火。附近住戶聽聞巨響，出門查看賓士車已被火舌吞噬，消防隊員獲報到場迅速撲滅火勢，在車內尋獲1具男性焦屍。

台中市消防局上午9時28分獲報，大雅區楓林街發生汽車起火燃燒，立即派遣大雅分隊，出動消防車2輛、救護車1輛、人員5名，由大雅分隊小隊長張源昌帶隊前往搶救。消防隊員到場時，賓士車已陷入火海，經佈設水線迅速撲滅，並在駕駛座尋獲1具焦屍。

目擊民眾表示，該輛賓士車行進中碰撞到水溝護欄後起火燃燒。白色賓士車燒得面目全非，剩下骨架，警方從車籍資料查出，車主為60歲張姓男子，家住豐原，已連繫家人到場，並報請檢察官相驗。

警方依據現場跡證研判疑為自撞，駕駛先擦撞路樹，再撞上護欄，初步排除外力因素。據了解，死者應就是60歲張姓車主，家人向警方透露，死者曾因血糖過低而身體不適，是否昏迷自撞，或是機械故障起火，有待進一步調查釐清。

(中時 )