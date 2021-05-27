鹽水區長陳文琪（左一）率領公所同仁、替代役完成1000瓶「炎外之液」酒精隨身噴瓶。（鹽水區公所提供／張毓翎台南傳真）

鹽水區公所至各地宣導相關防疫措施，並發放「炎外之液」隨身酒精噴瓶。（鹽水區公所提供／張毓翎台南傳真）

鹽水區公所至各地宣導相關防疫措施，並發放「炎外之液」隨身酒精噴瓶。（鹽水區公所提供／張毓翎台南傳真）

面對疫情延燒，台南市鹽水區長陳文琪率領公所同仁、替代役完成1000瓶「炎外之液」酒精隨身噴瓶，在向民眾宣導防疫措施時，發送「炎外之液」，希望每一位市民都能落實勤洗手、戴口罩、維持社交安全距離，希望將疫情快快除去。

區公所表示，從疫情緊繃以來，區公所派員至區內寺廟、活動中心等公共場域噴藥，並由區長陳文琪率公所同仁，偕鹽水分駐所及衛生所同仁至本區各地宣導相關防疫措施，並發放「炎外之液」隨身酒精噴瓶。

區公所還提到，酒精隨身噴瓶命名為「炎外之液」，是公所同仁齊心發想，希望民眾藉由隨身的酒精噴瓶，隨時消毒保持衛生。

中央流行疫情指揮中心宣布全國三級警戒延長至6月14日，台南市長黃偉哲宣布南市進入強化三級警戒，並落實5大措施，包括外出全程配戴口罩、嚴查不得營業之休閒娛樂場所、餐飲一律外帶、賣場及超市管制人流，結婚不宴客、喪禮不公祭，宗教集會活動全面暫停辦理。

民政局長姜淋煌也呼籲，民眾應加強勤洗手，出門戴好口罩，尤其是倒垃圾的時候，一定要戴好口罩，別群聚也不要交談，不僅可以避免吸入病毒，也可避免生病者口沫噴出，保護自己也保護他人。

(中時 )