信誼基金會董事長張杏如2003年7月在艾瑞卡爾陪同下參訪艾瑞卡爾美術館(信誼基金會提供／簡立欣台北傳真)

信誼基金會27日表示，享譽全球的繪本作家艾瑞•卡爾（Eric Carle）於周日（23日）在美國麻州北安普敦逝世，享年91歲。他為孩子創作了70餘本經典圖畫書和插畫，總銷量超過1億七千萬本，其中有「圖畫書裡的聖經」之稱的《好餓的毛毛蟲（The Very Hungry Caterpillar）》被超過70種語言翻譯出版，銷售銷過5500萬本，平均每30秒就賣出1本。

信誼基金會表示，27日清晨艾瑞•卡爾團隊在官網發布訊息，並提到當年大家都很想知道，為什麼這本書會這麼受歡迎？卡爾當時回答，他覺得因為這是一本充滿希望的書：「孩子需要懷有希望，像一隻不起眼的毛毛蟲，最後一定可以變成美麗的蝴蝶。」

艾瑞•卡爾1929年出生於纽约，是位能寫能畫的繪本創作家，38歲才和比爾•馬丁合作出版了第一本繪本《棕色的熊、棕色的熊，你在看什麼》。他的作品畫風繽紛獨特，擅用拼貼方式，層層疊出明亮而歡樂的色彩。無論是立體書、洞洞書、圖畫書，都充滿遊戲和閱讀的多重樂趣，並獲得許多大獎，2003年更獲得了美國圖書館協會（American Library Association）所頒發的勞拉•英格爾斯獎（Laura Ingalls Wilder），這個獎是用來表彰為兒童文學做出了持久貢獻的作家和插畫家。

信誼基金會董事長張杏如是艾瑞•卡爾好友，她提到和作者的相遇來自30餘年前4歲姪子Elbert在美國幼兒園的分享。姪子說，《好餓的毛毛蟲》是在圖書館工作的姑姑給他的生日禮物，有一天他帶著書到幼兒園念給同學聽：「我一邊念著，一邊用小指頭像毛毛蟲一樣在洞中鑽進鑽出，整個教室充滿了笑聲和歡樂的氣氛，終於一隻美麗斑斕的蝴蝶破繭而出，展翅飛翔…同學們在驚喜中大聲拍手。」那份喜悅和驕傲是他一生不能忘懷的記憶，也促使張杏如後來出版了《好餓的毛毛蟲》中文版。

(旺報 )