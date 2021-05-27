台南市迎輝科技公司與志昌邱鋼鐵公司，透過立委郭國文牽線，致贈2500片防疫面罩給南市第一線員警，27日由台南市政府警察局長方仰寧代表受贈，盼能在疫情嚴峻之際，給予勤務加重的人民保母更安全的防護。
郭國文說，今年5月這一波，來的又急又快，甚至已有警察同仁染疫。迎輝科技董事長唐以隣日前請他代為聯繫，表示願意捐贈公司生產的防疫面罩給南市員警。而志昌邱鋼鐵董事長邱宏泰、國旗科技董事長陳保孝也表示願意一同加入這項義舉。
唐以隣表示，去年歐美疫情嚴峻之際，迎輝科技受國外大廠委託，在極短時間內開發並量產數百萬片防疫面罩；近期台灣疫情升溫，正是需要迎輝的時候，尤其是第一線的值勤警力，更適合配戴這種透光度高、長效妨霧膜層、透氣緩衝海綿高舒適度的面罩。
邱宏泰指出，一直很想為台灣的防疫工作做些什麼，聽到唐董有義捐贈面罩，主動想來共襄盛舉，因為警方是第一線的防疫英雄，相當辛苦，應該給予支持，並感謝他們。
方仰寧提到，自防疫警戒升至三級後，基層警力的工作量增加，尤其在勸導戴口罩及禁止群聚與取締娛樂場所等，更是不能輕忽。但相對的，也容易暴露在染疫危險。因此，相當感謝這些企業和郭國文委員的善行義舉。
(中時 )
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