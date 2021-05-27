南投縣集集分局接獲民檢舉，有養生館偷偷當起人肉外送業者，外送小姐到各旅館進行性交易，警方進行埋伏後，果然現養身館員工私下載著小姐到旅社外賣，一路跟監後當當場查獲兩對男女政非法性交易，立刻依違反《傳染病防治法》函送裁處。

警方調查，從疫情進入三級解警戒後，就全力進行查緝八大行業，日前接獲有民眾檢舉，某家養生會館外表雖然停業，但仍有工作人員頻繁進出，警方立刻派員到場埋伏，發現養生館大門未開，但後門卻是開的，經過守候，果然發現2名女子從後門竄出並搭上養生館員工的車後出門。警方研判可能要外送，於是一路跟監。

果然發現業者以外送按摩小姐至旅社方式持續營業，經警方埋伏一路跟監至旅社，當場查獲2對男女到案。

因此全案於偵訊涉案消費者、違法營業者、業主、現場執業人員等人後，依違反「傳染病防治法」移送主管機關分別裁罰，同時建請縣府主管單位斷水斷電，勒令停業。

目前全台疫情嚴峻，病毒傳播鍊以人與人連結而擴散，目前各休閒娛樂場所政府均明令停止營業，集集警方貫徹防疫工作要求，除全面查緝心存僥倖業者因私下營業而造成防疫破口，且研判業者可能會因警方強力查緝下，轉型以外送等多元方式營業。

分局長張澤銘呼籲，警察機關執法不因疫期而有假期，為杜絕防疫漏洞，對於違反防疫相關規定業者加強查緝，函請主管機關裁罰，全力淨化社會治安，加強防疫作為，業者切勿心存僥倖心態，確實遵守防疫規定，共同守護國人健康。

(中時新聞網)