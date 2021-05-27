隨著大陸地方第七次人口普查資料稍早公佈，「人口十強城市」最新格局也終於落定。相較於2010年第六次人口普查，重慶、上海、北京、成都繼續佔據全國前4，此次成都首次跨過「2000萬＋」人口門檻。而廣州、深圳則超越天津，分列第5、第6名。值得一提的是，二者過去十年的人口增量分別達到597.58萬和713.61萬。

據每日經濟新聞報導，排在第8至10位的西安、蘇州、鄭州，人口數同在「1200萬＋」梯隊。其中西安和鄭州的人口規模不僅較2010年有大幅躍升，更力壓武漢、杭州等明星城市，首度晉級全大陸10強。

從增量來看，深圳以超過700萬人的吸附力排名榜首、增長68.46％，年平均增長率達到5.35％；廣州和成都分列第2、3名，近10年人口增量分別為597.58萬、581.89萬。

此外，作為大陸中西部地區「強省會」代表，西安和鄭州正在加速吸引人口集聚。其中，西安人口占陝西全省人口的比重，已從2010年22.69％提升至2020年的32.77％，增加10個百分點。而鄭州也從2010年的全省人口第三市躍升至省內第一，且成為河南唯一常住人口超過1000萬的城市，比南陽多了289萬人。

面對強省會的崛起，另一面則是天津的10年人口增量不足百萬，甚至更低於嚴控人口的北京與上海。

(旺報 )