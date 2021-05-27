疫情持續加溫，許多中小企業在推動居家辦公時，面臨到許多問題，包括公司電話無人接聽、員工無法一起開會等等，為協助中小企業抗疫，台灣大(3045)推出「疫不容遲專案」，整合台灣大雲端總機、高畫質視訊會議軟體(Webex)，以及精準行銷的「電子豹」訂閱制服務，透過操作簡單的客制化專案組合，讓公司在居家辦公期間電話不漏接、員工正常開會，並可透過發送EDM精準行銷，順利度過疫情的考驗。

「台灣大雲端總機」整合手機、話機及桌機功能，只要安裝「台灣大雲端總機」軟體或APP，當有外部來電打到辦公室的桌機時，員工個人手機、筆電也會同時響鈴，即使居家辦公也不擔心錯失重要來電。「台灣大雲端總機」每月最低365元起，費用較一般市話及手機更經濟，溝通也更即時。台灣大中小企業處也強化與凱擘大寬頻的合作，共同將雲端總機服務提供給更多中小企業及微型企業使用。

台灣大有鑑於疫情期間無法與顧客接觸溝通，更需要透過網路精準行銷，今年初與國內SaaS業者快豹科技合作推出獨家「電子豹訂閱制」服務，透過簡易的EDM發送系統，便能及時發送產品優惠及促銷資訊，達成精準行銷的目的。現在透過台灣大申辦每月只要600元起，不強制綁約，單封郵件最高不超過0.24元。

(時報資訊)