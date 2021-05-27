因應疫情嚴峻，行政院會日前通過紓困特別條例修正草案，擬追加2100億元特別預算，函請立法院審議，立法院預計最快31日三讀通過。國發會今於行政院會報告「紓困4.0」，行政院長蘇貞昌拍板補助3大原則，包括個人加快、產業加強、貸款加碼，蘇揆並裁示，受影響產業營業稅減免，企業薪資補貼直接2萬元。國發會主委龔明鑫表示，個人紓困原則上比照上次，急難紓困1至3萬元、自營工作者3萬元，中低收入戶加碼4500元，若立法院在31日完成三讀，部分相關補助及津貼最快能在6月4日起發放。

蘇貞昌指出，救助補貼的部分去年已經有經驗，這次哪些項目應該調整，請經濟部與相關部會盤點；申辦手續應從寬、從速，在可以的範圍內要立刻從優，把相關的行政作業程序簡化。

貸款及減稅部分，蘇貞昌請財政部就公股銀行部分，就本金可以暫緩返還的予以規劃，利息如何分期或如何減低等也要先做一些規畫；因應目前全國三級防疫警戒，很多商家停止營業，因而沒有營業稅，財政部應主段減免。

紓困方面，龔明鑫表示，將會以去年為基底，中低收入戶每個月會加碼1500元，3個月4500元。完全沒有保險、相關急難紓困額度為1萬到3萬。無一定雇主的自營工作者，每個月1萬元的補助金，為期3個月總共3萬。

農漁民的部分總共是1萬元紓困金，若是甲級漁工有參與職業工會，就跟職業工會是一樣，每個月1萬總共3萬。另外，包括交通部轄下的導遊、領隊、計程車、遊覽車司機，每個月1萬3個月總共3萬。

此波疫情影響產業主要集中在內需型的消費服務業，相關薪資補貼會從寬、從優認定，企業對員工部分，給予40％的薪資補貼，以2萬元為上限，蘇揆要求直接發放2萬元。

至於相關紓困措施何時開放申請，龔明鑫說，蘇揆已指示盡快辦理，按照程序上，必須先等到立法院三讀通過紓困特別條例修正通過，若立院順利在31日三讀通過，預計行政院會6月3日會通過預算案，最快隔天，部分紓困措施就可以開始執行。

(中時 )