本土疫情居高不下，疫苗需求若渴，但國內研發與海外採購皆挨批過慢。台大公衛專家陳秀熙表示，根據《傳染病防治法》第5條，疫苗接種及儲備防疫藥物乃中央權責，各縣市難自行購買並施打疫苗，如今爭議頻傳，當中存在諸多誤會，建議透過中央地方全國防疫會議提出需求與溝通，停止政治口水戰，跳脫意識形態，共同投入防疫工作。

南投縣長林明溱近日呼籲中央，開放地方縣市政府向大陸購買BNT輝瑞疫苗，隨即遭到砲轟。對此陳秀熙指出，依照《傳染病防治法》第5條規定，地方無法自行購買疫苗，如此恐導致精準預防接種相關問題，「一個縣市買，不同地方打，其他地方政府會高興嗎？」

陳秀熙強調，對公眾來說，疫苗重要預防產物，並非商品，「這些事情，當中有誤會，大家很急，各自表述有立場」，因此建議地方與中央超越意識形態，理性溝通，但各方如對《傳染病防治法》第5條規定有質疑，也可討論是否跳過，並研議取代方案。

至於國內疫情居高不下，陳秀熙提到，歐美等其他國家地區疫情還是比台灣嚴重，我國得持續觀察變種病毒並研議防治策略，當中甚至包含觀察每個國家地區基因演化分布，以此作為標準，做好境外防疫精準策略，境內則必須加強監測與快篩，同時也務必做好戴口罩、維持社交距離等NPI（非藥物介入措施）。

陳秀熙指出，本次疫情從萬華群聚感染傳出，在於當中染疫民眾沒戴口罩，「原始感染情況好比鑽石公主號翻版」，指揮中心將警戒延長到6月14日，考量到當日適逢端午節，擔心民眾連假鬆懈防疫，疫情恐再爆發，眼見國外不斷重複解封與限制解封，「要就一次犧牲到底，換取最小的損失」，每次都假期之後，都會出現群聚感染情況，台灣在沒有等到疫苗前，只能嚴防，否則下一波流行再爆發，染疫人數恐達上萬。

台灣疫情進入第二波，卻面臨疫苗不夠的困境，外國媒體甚至批評台灣不打疫苗，陳秀熙直說：「國外媒體都誤會了」，在本次疫情爆發前，我國感染個案少，國人缺乏施打疫苗誘因，並非國外媒體認為台灣對疫苗感受性不高。而在國際疫苗分配工作上，會依照各國家地區疫情程度不同來分配，高危險地區當然優先獲得疫苗，如此邏輯延伸到國內，當前疫苗使用以雙北優先。

論及指揮中心的表現，陳秀熙坦言：「指揮中心不代表陳時中一個人」，民眾對指揮中心或陳時中的信心、忠誠度動搖，防疫會有很大的危險，「所有都是疫情導致政策，政策又會影響民心、民生需求與經濟等反應」，如今台灣爆發第二波感染，「就是有破口，否則不會社區群聚感染」。不過與其爭論政治責任，當務之急還是地方、中央不分政黨、意識形態，針對防疫取得共識。

(旺報 )