華興資本董事長兼CEO包凡對華興資本26日剛發佈的《中國創新經濟報告2021》進行解讀，並對未來10年創新經濟行業發展進行展望。他認為下一個10年幾乎所有產業核心生產要素，在智慧經濟領域中都會被重構，雖然現在國際環境面臨重大挑戰，但從另一個角度來說，現在也正是創新最好的時間。

據界面新聞引述華興首席經濟學家李宗光說，經過10年發展，眼下互聯網紅利面臨枯竭，移動互聯網已走到週期末端，近年互聯網用戶增速與時長增速雙雙下滑，無法實現商業閉環。基於當前複雜的國際形勢和大陸國內供給側改革和雙循環的宏觀環境，下一個10年創新經濟超級週期已悄然而至。

華興證券TMT研究主管季迪英也說，疫情大流行深刻影響了人類生活方式，加速了線上對線下滲透，也加速了舊經濟企業利用創新來進行產業轉型的步伐。

舉例來說，季迪英在分享對電商領域的研究時提到，傳統搜索型電商的市佔率會逐年下降，預計會從2019年76％慢慢下降到2025年55％，而新的推薦型、社交型電商將成為新成長動力，以高於行業平均水準的增長率增長，到2025年可能分別達到16％和29％的市占。

(旺報 )