雙北醫療量能吃緊，病床不足，前台南市副市長顏純左醫師今早在臉書貼文說，新北友人的婆婆確診了，正等候醫院通知住院。顏純左說，身為醫師，他覺得好無力，「身為民進黨員的我，要擔心的不是民進黨能否執政，而是我們的民眾還有多少死傷，多少家庭失所。」

顏純左該篇發文也呼籲台南市長黃偉哲超前部署疫苗及社區快篩站，迅速找出沒有症狀的真陽性，嘗試和國外廠商接觸購買國際認可的疫苗，跟中央提出申請，讓府城人民免於恐懼。

顏純左說，快篩不是看多少偽陰性，而是看發現多少沒有症狀的真陽性，如果快篩造成的後果像指揮中心所說的那樣子，一開始就不要讓那些試劑公司販賣。

「我更擔心的是疫苗問題，指揮中心可能要嚴肅面對這個問題。」民眾的聲音是只要能救命，不管來源由那裡來，民眾就是要打，但講求的是時間。「我們用生命跟時間競賽，跟病毒競賽，請指揮中心聽到人民的吶喊聲。」

顏純左說，請台南市身為公共衛生專家的黃偉哲市長正視這樣的聲音，可以到台北看看醫院的亂象，台南市未來也會遇到現在雙北的情形。雙北之亂是台南未來之像。

顏純左的PO文也引起許多襃、貶留言，他中午引用德蕾莎修女的話回應說，「愛就是不斷的付出，直到受到傷害，還是繼續付出。」謝謝每一個留言，大家繼續努力，他今天下午要繼續做企業快篩，可能有450人，是體力上的大考驗。

(中時 )