馬祖1例確診 北竿航班6／14前停飛 13:572021/05/27 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 連江縣出現1例確診病例，縣府要求北竿班機暫時停飛。（連江縣政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心昨（26）日公布連江縣1例COVID-19確診病例，連江縣政府鑑於離島醫療資源有限，且避免疫情擴大，昨已要求立榮航空台北松山飛往馬祖北竿的班機6月14日前停飛，立榮航空北竿站表示，應縣府要求，即日起到6月14日飛往北竿的班機全面取消。 連江縣交旅局長林長青表示，台北往返北竿班機停飛，南竿即日起至6月14日每天仍有兩班台北往返南竿的班機，供有需要的鄉親利用。 抗疫典範破功 台星越確診創高 台中確診者媽媽趴趴走 市府將開罰 (中時 ) #北竿 #班機 #停飛 #6月14日 #台北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 確診者足跡至斗六分行 台企銀緊急消毒 12:182021/05/18 財經 安徽遼寧爆疫情 確診者都沒接種 04:102021/05/18 產業財經 廟口停業至5月23日 不戴口罩將開罰 04:102021/05/18 地方新聞 郵局陽性員工今確診 多名同事緊急快篩 10:472021/05/18 生活 台灣確診飆高 旅法音樂家曝當地疫情血淚史盼幫忙 12:132021/05/18 娛樂 基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買 11:102021/05/18 生活 《金融股》確診者曾赴斗六分行 臺企銀：已妥善因應 12:002021/05/18 財經 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 陸31省份新增22例確診 遼寧「零號病人」4月中旬可能就染疫 09:572021/05/18 兩岸 單日本土新增333例 確診飆新高 7縣市增快篩 04:102021/05/18 焦點要聞 基隆再新增1例確診 男高中生姊姊染疫、在鍋仙涮涮鍋打工 12:102021/05/18 生活 生活熱門新聞 台灣本土病例地圖曝光 一打開嚇到：附近確診者全都露 - 生活 採買最危險 新北累計2608確診 足跡曝光8成在傳統市場 - 生活 首批莫德納疫苗來了？傳華航班機載送明日下午抵台 - 生活 - 工商 養生館小姐揪老客戶外約摩鐵雙雙確診 彰化縣最新足跡公布 - 生活 北市12區都有確診者 柯文哲點破疫調假象 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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