中央流行疫情指揮中心昨（26）日公布連江縣1例COVID-19確診病例，連江縣政府鑑於離島醫療資源有限，且避免疫情擴大，昨已要求立榮航空台北松山飛往馬祖北竿的班機6月14日前停飛，立榮航空北竿站表示，應縣府要求，即日起到6月14日飛往北竿的班機全面取消。

連江縣交旅局長林長青表示，台北往返北竿班機停飛，南竿即日起至6月14日每天仍有兩班台北往返南竿的班機，供有需要的鄉親利用。

(中時 )