為激勵業者持續投入創新與研發，由外貿協會舉辦的「台北國際電腦展創新設計獎」（COMPUTEX d&i awards），今日公布本年獲獎的50件產品，此次競賽類別呼應時事脈動與遠距商機。最高榮譽「金獎」由華碩及JGB Smart獲得。

COMPUTEX d&i awards展現科技廠商技術與創新實力，一窺未來科技研發趨勢。邁入第13屆的COMPUTEX d&i awards由外貿協會委託工研院執行，邀請美國矽谷SOSV天使投資人、ACORN CAMPUS合夥人、ASPIRO CAPITAL投資人、StarFab加速器創辦人、全球科技指標媒體EE Times、Engadget資深編輯、工研院產業專家和臺灣創意設計代表等21位國際級專業評審，分別從「創新性」、「技術性」、「功能性」、「社會性」及「工藝美學」等5大面向，透過嚴謹的評選流程，遴選出本年最具產業創新代表性的產品。

2021年COMPUTEX d&i awards為呼應科技趨勢及後疫情商機，競賽項目分為九大獎項，分別為：「資訊硬體產品及零組件」、「5G」、「邊緣運算及高效能運算應用服務」、「物聯網裝置及應用」、「資訊安全與隱私保護」、「遠端／零距離創新科技應用及服務」、「防疫／智慧醫療應用」及「電競設備與遊戲內容」，此外為鼓勵新創並刺激產業創新發展，「新創」獨立為一競賽類別。

全球疫情改變人們的生活習慣和互動模式，此一趨勢在今年 COMPUTEX d&i awards的競賽產品亦可嗅出一點端倪。因應居家隔離及遠距上班模式，促使居家娛樂及健身需求提升，今年近38%的參賽產品為「電競設備與遊戲內容」，是最大參賽項目。遠距與零接觸的虛實整合發展是今年COMPUTEX d&i awards的熱門關鍵字，也是整體科技產業的時下趨勢。

今年共有來自7國廠商報名參賽，於第一階段初審選出50件獲獎產品，並從中於第二階段的複審中，遴選3名特別獎及3名金獎的最高榮耀。在評審團嚴謹的討論與評判下，「特別獎」由華碩的ROG Flow X13+ XG Mobile、DoQubiz Technology 的Data Fractal System，和ZOTAC的ZOTAC ZBOX MAGNUS ONE獲獎；最高榮譽「金獎」頒發給華碩的2件產品，ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551和即將推出的ProArt Display新品，以及JGB Smart的All-In-One Cloud Rental Management & Smart Lock Solution。

(時報資訊)