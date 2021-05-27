民進黨立委郭國文 (吳家豪攝)

流行疫情指揮中心昨日公布新冠肺炎確診死亡個案，創下單日新高來到11人，累積已達46人死亡，今日殯葬業股價應聲漲停。藍委李德維表示，這代表衛福部無法解除民眾潛在恐慌。綠委郭國文說，股票漲漲停停很正常，不需要製造恐慌。

龍邦、龍巖、天品等三家殯葬業者股價近期並無太大漲跌，但今日忽然全部上漲，其中龍巖、天品漲停鎖死，龍邦也上漲6.51％。李德維指出，一年前疫情正值風聲鶴唳之時，龍巖股價達到高峰後 就隨著疫情的控制，而下跌了兩成多。

李德維說，今日股市的反應顯示，衛福部與流行疫情指揮中心一直要民眾相信政府對疫情的控制與努力 但終究無法解除民眾潛在的恐慌。

李德維提醒民進黨，人民用股價投下不信任票，是非常溫和的作法。新冠肺炎疫苗遲遲沒有下文，蔡總統與衛福部長陳時中始終只是出一張嘴談疫苗，沒有實際的行動落實，當人民用手用腳來表達不滿與憤怒時，民進黨「再多的1450與再多的認知作戰」，終究只是蟑螂戰。

郭國文表示，股票的起伏很正常，一時的漲跌不代表什麼，何況三家股票的交易量分別為3974張、78張、1346張，看成交量也不多，這種比較屬於冷門的股票，代表性不至於像藍營所說的，有那麼大的解釋空間，現在應該專注在防疫工作，不要製造人民的恐慌。

(中時 )