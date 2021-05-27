小心有詐！高雄市一名陳姓男子透過友人約到一位張姓女子，兩人說好要去摩鐵大戰一場，不料陳男到場後，反被其餘4名男子持電擊棒攻擊，身上財物慘遭洗劫，經逃脫報警後，警方已逮獲涉案等5人，將依強盜罪嫌送辦。

據了解，陳姓男子透過友人的牽線，聯繫上一名張姓女子，兩人相約於本月23日上摩鐵狂歡一場，孰料，到了現場張女拒絕發生性關係，還打電話撂來另外4名男性友人。

其中一名王姓男子指控陳男曾搶奪他7萬元，並說陳男曾經打傷他，害他財損48萬元，陳男一頭霧水否認有欠錢，導致王男心生不滿，拿起電擊棒攻擊陳男，搶走其身上9千元的現金以及手機。

不僅如此，王男還與友人一起將陳男押往一間舊公寓，要陳男找人來解決債務，期間陳男謊稱要下樓找朋友，趁機逃脫，透過路人的協助下報警求援。

警方指出，經獲報後已成立專案小組進行調查，鎖定王姓男子為首共計4名男子，以及另外一名張姓女子，近日全數逮捕到案，警方訊後依強盜罪嫌將5人移送法辦。

(中時新聞網)