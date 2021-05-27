MQ-9「死神」（Reaper）無人機

MQ-9「死神」（Reaper）無人機已成為反恐作戰的標誌性武器，在發動雷射指引的精準打擊前，可以滯空好一段時間，以仔細觀察地面目標。

不過，據《富比士》（Forbes）雜誌26日報導，它雖然是無人戰機，但不僅缺乏速度與機動性，也欠缺在現代防空中的生存力。而與其讓它們退役，美國反倒打算將它們升級，從刺客蛻變為能挑戰近乎同等對手的戰士。拜新型電子裝備之賜，升級的「死神」生存力較強，同時能成為較小型，並可犧牲的無人機與滯空彈藥母艦。

如今美軍已針對無人機的戰鬥新角色進行實驗，在4月的「敏捷死神」（Agile Reaper）演習中，它們在海軍陸戰隊兩棲登陸時，提供了密接空中支援。在這場似乎以解放軍為假想敵的演習中，「死神」無人機由在前線基地的特別行動人員支援，從加州穆古角海軍航空站（Naval Air Station Point Mugu）舉行了演習。

而在另一場演習中，美國海軍則讓MQ-9B和「普林斯頓」號（USS Princeton）巡洋艦搭檔，模擬獵殺作戰。在演習中「死神」先以感測器定位遠方目標，接著由戰艦發射遠程制導武器。而分析認為，這假想敵顯然也是解放軍。

或許對任何無人機來說，最大的罩門，就是和操作人員間的無線電通訊。這在反暴亂行動中雖然不是問題，但面對實力相近的對手時，卻很可能受干擾。而美國空軍會升級「死神」機隊，提高到「多領域作戰」（Multi-Domain Operation，M2DO）的標準，也就不令人意外了。事實上，這凸顯了抗干擾，還有增加其他機密戰力的需求。

如今打造「死神」的通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems Inc.）已研製出機載雷射通訊系統（Airborne Laser Communications System），透過雷射鏈接與衛星連結，以提供不受干擾，並察覺不到的通訊方式。

另一方面，美國空軍也開發出名為「敏捷神鹰」（Agile Condor）的人工智慧套裝軟體，讓無人機就算在通訊中斷的情況下，也能繼續執行任務。

(中時新聞網)