台北市替代役中心驚傳有役男確診，內政部役政署今日表示，萬華區公所2名及都市更新處1名役男因實施新冠肺炎專案快篩呈陽性，目前均已入住防疫旅館隔離休養等待PCR檢驗結果。

役政署指出，因應疫情第三級警戒，維護役男住宿安全，已於2021年5月17日頒布新規定，若役男宿舍太過擁擠、無法保持社交距離等等，不符合防疫規範，且無其他住宿空間可供調整者，得讓返家住宿、備勤。台北市替代役中心自5月19日起，即採1人1寢室方式提供役男住宿，避免疫情群聚擴散。

役政署說，3名快篩陽性役男因居住於外縣市，因此未申請返家住宿，於台北市替代役中心住宿期間採1人1室住宿，公共浴廁則採分區、分流方式使用，相關役男住宿使用空間均已完成消毒清潔工作。另針對與快篩陽性役男有接觸之對象，已安排檢測並已做好相關防護及健康監測。

役政署表示，因疫情升溫，為減少人員移動，已函文給各單位，已實施公務人員居家辦公者，可視實際防疫需要，考量役男可否於宿所服勤或備勤，至於人數比例、分流措施、住宿地點等，由各單位評估處理。

(中時 )