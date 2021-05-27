台中市長盧秀燕為阻斷病毒傳播鏈，陸續在朝陽、中國醫藥大學及西屯區泰安國小重大感染區域成立「前進指揮所」控制疫情，卻被誤解進行普篩，台灣勞工大聯盟總工會表達基層勞工相挺盧秀燕立場，強調現在敵人只有一個，那就是新冠病毒，防疫對的事要堅持，也呼籲中央協助弱勢勞工，勞工真心期待「有政府，請安心」不是僅僅口號而已。

台灣勞工大聯盟總工會理事長陳瑞與全體理監事發表聲明表示，盧秀燕保護市民積極正確作法，市府團隊依據疫情個案較嚴重或有重大傳播疑慮的區塊，迅即成立「前進指揮所」，由衛生局副局長親自坐鎮指揮調度，指揮相關單位並成立專案快篩站。

「敵人只有一個，那就是新冠病毒！」陳瑞說，成立「前進指揮所」就是要爭取最短時間揪出確診者並迅速送醫，更何況「料敵要從嚴」有可能擴散傳染跡象，當然就要快篩，阻斷傳播鏈是必要且要當機立斷，讓有疑慮的區塊市民解除疑慮，否則，病毒一傳開，市民反而要付出更大代價及國家資源。

陳瑞表示，盧團隊針對可能形成擴散點的熱區成立前進指揮所進行快篩，目標明確且快速的找到以及打斷傳播鏈，盡快安定民心，快速恢復社會秩序，不致令社區人心浮動。

台灣勞工大聯盟總工會強調，市民眼睛是雪亮的，在防疫作戰中，市民充分感受到團結合作重要性，台中市也是全國最早提出全市餐飲業禁止內用，一律實聯制外送、外帶，台中市民、勞工配合團結護台中。

防疫優先，疫情衝擊各行各業，紓困也非常重要，盧秀燕呼籲中央盡速通過紓困補助預算案，台灣勞工大聯盟總工會憂心，勞工受疫情影響，及遵照中央政策而有休市或歇業即沒有收入。

台灣勞工大聯盟總工會建議中央應採取適當補助方案，勞動部紓困金的發放作業及對象，應能循去年透過職業工會協助紓困方式採線上申請避免群聚。針對所有勞工伸出援手、不應再設限制投保薪資高低，但可以年所得排富。 因疫情蔓延工會團體也深受影響，呼籲政府紓困方案應納入補助工會及會務人員。

(中時 )