一名自稱是一線醫師的網友，在Dcard發文證實醫療緊繃，更怒轟現在「缺電、缺水、缺疫苗、缺快篩、缺PCR、缺病床、缺人力，結果政府還缺德」。（截自Dcard）

醫療現況有多緊繃？包括北市聯醫、台大醫院、新北市通通跳出來求救，指出醫療崩壞在即，ICU超收，床位、人力通通不敷使用。一名自稱一線處理病人的醫師也憤怒發文，表示在他們忙得焦頭爛額時，還看到綠色側翼網軍自導自演鬧PTT被抓包，現在台灣「缺電、缺水、缺疫苗、缺快篩、缺PCR、缺病床、缺人力」，結果「結果政府還缺德！」。

一名頭像顯示為「國立陽明大學醫學系」的網友，在Dcard發表《我就挑明講了 醫療現況很緊繃》一文，開頭就飆髒話痛批：「X他X的民進黨、指揮中心到底在幹嘛？我是一線處理病人的醫師，但目前還沒打疫苗！年初承諾已向國外購買兩千萬劑，500萬劑六月會來，怎麼突然變這樣？」。

他指出現況是醫院基本上都只能處理COVID病人了，其他疾病的病人收治基本上能暫緩就暫緩；一兩周、兩三周也許可以撐，但如果疫苗再不來，洗腎共病多的病人、癌症化療病人、高齡病史複雜病人，這些人撐得下去嗎?

原PO指出「每天兩點固定遲到播報那每天都在校正回歸的數字，民眾每天看都300多(校正前)，還以為疫情已經穩定，根本放屁」，他認為指揮中心應該公布「快篩陽性數目及比率」以及全國各地剩餘「專責病床、隔離病床、負壓病床數」，讓大家知道醫療資源急遽消耗，才會有危機意識，不會一堆人跑去陽明山，甚至還訂包棟民宿。

關於疫苗，原PO質疑：「去年承諾一堆，怎麼現在只有幾十萬劑而已？到六月才有機會有200萬劑，你們中央政府官員不在一線、不來醫院，甚至指揮官陳時中根本不熟急診和加護病房，你們可以等，我們不能等！」。

更讓原PO憤怒的是，「當我們一線忙得焦頭爛額的時候，再看到綠色側翼網軍自導自演鬧PTT被抓包，我X媽的X，執政黨民進黨國難當前欸！缺電、缺水、缺疫苗、缺快篩、缺PCR、缺病床、缺人力，結果政府還缺德，我的天啊！」。

這名一線醫的憤怒引發眾多網友的共鳴，紛紛回應：「柯文哲今天就在記者會說了阿，請那些大官來醫院實際看看就知道了，不要只會在辦公室看數字」、「醫護人員們辛苦了，謝謝你們在第一線為我們付出，不是像檯面上那些人只會嘴巴講講」、「醫護辛苦了，疫苗早一點到位醫護就能少一點負擔，道理大家都知道就政府在那裝，每天案例數百個確診卻要等到八月」、「政府對於醫院慘況壓得挺厲害的臉書新聞出來，還有一堆人說是假新聞！」。

不過也有網友提醒：「建議你貼個員工證什麼的，小心等等被綠蛆抹黑造謠」。也有人認為：「阿中部長已經很辛苦了，你要不要做做看？你會你來做，就已經被國際打壓，你買得到疫苗你去買啊」，對此，原PO回應：「我會採檢，我會顧病人，我會看x光、電腦斷層，阿中部長你疫苗買不到，那第一線戰場你行你來做。啊對不起，忘了阿中沒有醫師執照，不能顧這些病人」。

(中時新聞網)