新冠肺炎疫情升溫，疫苗施打需求大增，但台灣目前取得的疫苗數量短缺，近期不少縣市首長表示有意採購上海復星醫藥集團代理的輝瑞BNT疫苗，引發BNT疫苗究竟是德國原裝還是大陸封裝的討論。對此，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，不論是德國原廠進口或透過上海復星醫藥集團代理從德國進口，輸入台灣都必須經過食藥署的檢驗，通過後才能施打。

莊人祥表示，輝瑞疫苗的中文名稱為復必泰，只是上海復星擁有在香港、台灣的代理權，「我們如果要買BNT疫苗，可能的管道就是跟BNT簽約從德國進口，或是透過上海復興的代理也是從德國進口」。

莊人祥說，輝瑞疫苗應該都是在德國產製，不論任何疫苗要進入國內，無論是國產或進口疫苗，食藥署會進行各項檢驗把關，食藥署審核通過的疫苗民眾可以放心。

至於蔡總統表示，台灣8月底前會有1000萬劑疫苗到貨，莊人祥說，先前已經說過，這些疫苗會從國產跟國外進口等管道而來，數量沒有問題，請各地政府協助，8月時盡量讓想打疫苗的人都打得到。

行政院發言人羅秉成表示，採購疫苗最高原則就是保護國人身體健康，如果疫苗無法確保安全性、有效性，不能輕易為之，因此疫苗採購由中央統籌，並配合中央疫情指揮中心擬定施打策略，以符合公平性。

(中時 )