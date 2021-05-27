疫情持續維持警戒三級，學校停課從原本5月19日停課延長到6月14日，不少家長抱怨私幼停課卻只願意退點心費、午餐費跟交通費，不敢不繳費，但根本沒上課，為何還要繳費？私幼則吐苦水，無月費收入，老師照樣上班、租金、行政費等支出不少，營運也困難，台南市政府向中央反映爭取將私幼、學校廚工納入紓困對象，中央正面回應，但廚工薪資補貼研議中。

教育局長鄭新輝表示，將私幼業者列入紓困對象，有助於家長、園方及教職員工同時受關照，不僅可解決家長要求退費問題，也能幫助園方順利發放薪資、安定教職員就業及生活。而學校廚工確實因停課，學校未供餐而影響收入，目前僅將團膳業者納入考量，卻漏掉自辦午餐廚房學校廚工薪資補貼，因此向教育部反映，爭取納入紓困對象。

他說，台南有550名廚工因為這波疫情沒有收入，目前中央納入高中職以下學校停課影響團膳業者食材損失補償方案，但台南採自辦午餐比例高達91％，建議中央應將廚工列入紓困對象。

教育局指出，台南市的私幼業者達350所以上，依私幼業者反映停課期間營運損失(包括依規定退費項目及須發出教職員工薪資酬勞)，預估達1億元以上，另目前臺南學校廚工有550名，停課約1個月，預估薪資達1000萬元，教育局籲請中央能儘早公布紓困細節，以利地方政府及學校協助轉知或申辦。

鄭新輝也說，針對私幼收費部分，既然教育部已納入私立幼兒園停課退費補償，私幼損失已獲政府補貼，鼓勵業者不要向家長收月費，該退費就退費。鄭新輝指出，目前教育部初步有將私立幼兒園納入紓困方案，但詳細補貼內容仍待公布，若補助方案通過，私幼損失獲得政府補貼，業者應不要向家長收費，該退費就退費。

(中時 )