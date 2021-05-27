隨著新冠疫苗逐步於各國施打，全球經濟有望走出疫情陰霾，各國政府積極推動政策刺激經濟，新興市場的大陸、印度、印尼等基本面與財政日益改善，有助緩解外部變動影響，新興亞洲後市不看淡，因價面具及經濟政策吸金，有利新興亞債中長期佈局，看好金融、能源、工業產業。

聯邦雙囍新興亞洲債券基金經理人郭明玉表示，目前新興亞洲前景較為穩定，長期來看仍然看好大陸、印度、印尼三大國。大陸經濟結構正逐漸轉型，其正向發展趨勢可從資產價格反映上略知一二，高收益債利差已達600～700點左右，但全球高收益債仍只有360點、美國高收益債、歐洲高收益債更僅有300點，顯見其差距。

印度新政目前正持續改革，且市場所擔憂的第二波疫情因素並未影響到其信用評級，預計疫情對於後續GDP成長不會造成太大影響。郭明玉指出，印尼疫情與經濟環境較平順，央行將基準利率維持在歷史低點3.5％不變，且至少在年底前皆會維持該利率，同時支援中小企業貸款等多項促進經濟復甦的措施，皆可支持該國的經濟復甦。

新興亞洲的金融、能源、工業為後續可關注之三大產業。郭明玉認為，亞洲經濟成長態勢延續、通膨上升、景氣復甦階段，金融業屬於受惠產業，主因在於金融業穩健的財務更有利於債券資產表現，信用體質相對強健，具備抗震及高殖利率優勢。全球景氣復甦，也有助於帶動亞太國家能源及工業生產復甦。

再從能源產業來看，美國頁岩油供給減少且產能未回復到3月水準，整體全球市場供給也變少，預計新興亞洲的能源產業將逐漸拿回主導權。工業看好鋼鐵發展，受限於大陸碳中和及碳達峰政策，導致鋼鐵產能減少，供給減少將帶動鋼鐵價格，印度鋼鐵將因此將受惠。

整體而言，郭明玉強調，亞洲新興市場與成熟市場的成長差距重新拉大，且相對於成熟市場債券，亞洲新興市場債的債息較高，更受到投資人追捧，且現階段新興市場資產仍相對便宜，未來有望因經濟持續復甦收斂利差而獲得市場資金青睞。在疫情明朗化下，新興亞洲地區仍將持續吸引國際資金回流，建議可多加關注新興亞洲市場，掌握投資契機。

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