台灣本土疫情持續升溫，民進黨立委范雲因過去開會協調，希望鬆綁機師檢疫為「3+11」，遭外界認為是「禍首」，近日仍有不少網友湧入其臉書留言批評。東華大學教授施正峰昨(26日)在臉書撰文指出，「當范雲十分無辜地澄清，自己只是『強烈建議回到3+11』，表面上聽起來是『建議』及『希望』，輕描淡寫，然而，重點在於『強烈』兩個字，連確切的日期都指定了，官員怎麼會聽不出來是最後通牒？」

指揮中心之前在4月15日調整國籍航空公司抵台航班的機組員檢疫防疫措施，入境旅遊疫情第三級地區(長程航班)改為3天居家檢疫(結束當日核酸檢驗陰性)+11天自主健康管理。施正鋒昨(26日)在臉書指出，根據出面協調的范雲表示，她認為機組人員身心狀況瀕臨崩潰，這不只是健康問題、而是飛安問題，自己只是協調官員與機師工會溝通，談不上施壓，無愧於心。

施正鋒指出，范雲是民進黨不分區立委，目前擔任立法院黨團副書記長，也就是三長之一，位高權重，當然不是一般陽春立委可以比擬，「因此儘管她不是衛福、或是交通委員會的成員，更不是召集委員，相關部會官員非得要買帳。所以，當她十分無辜地澄清，自己只是『強烈建議回3+11』、『希望四月十一日就回到3+11』，表面上聽起來是『建議』及『希望』，輕描淡寫，然而，重點在於『強烈』兩個字，連確切的日期都指定了，官員怎麼會聽不出來是最後通牒？」

另外，施正鋒認為，國會議員的工作不外監督政府、法案推動、及選民服務，由於是民進黨全面執政，立委自我矮化，談不上監督、或立法，只剩下服務比較實在，至少是選票、甚至於政治獻金的保障，范雲是不分區立委、沒有特定選區，所以，如果沒有在地的黨籍縣市首長做一條龍的合作，就必須自己想辦法跟社運團體、或是利益團體搭上線。他說，「表面上，桃園機師工會屬於傳統的勞團，然而，華航客貨兩用、因禍得福，加上直轄市長是自己人，國人健康與公司利益孰重可想而知」。

(中時新聞網)