新冠肺炎疫情嚴峻，全國各級學校延長停課到6月14日，而彰化明道大學原訂6月19日將舉辦畢業典禮，雖然屆時已經解封，但校方考量疫情情況，決定取消辦理，改以師長拍攝畢業特輯影片，讓應屆畢業生細細回憶，消息一出學生難過表示，大學畢業典禮一生才一次，取消固然難過但也沒辦法，希望疫情能趕快穩定，讓大家恢復正常生活。

教育部5月25日發布新的防疫規定，明道大學26日火速召開防疫小組會議，考量彰化疫情嚴峻，以及相關防疫需求，配合政府規定原定6月19日要辦理第21級校、院及系畢業典禮將全數取消，以防止學校師生群聚，造成疫情擴散。

消息一出學生哀鴻遍野，學生們好無奈卻也只能黯然接受，紛紛提前用LINE通訊軟體感謝老師，有同學說學士服都沒有穿到，大學四年因為疫情這樣草率畫下句點很可惜，未來各奔東西的同學要見面又更難了，反而是老師安慰同學，等疫情趨緩再一起相聚，希望大家一起對抗疫情。

明道大學表示，目前全台都是三級疫情警戒，禁止室內5人、室外10人以上群聚，學務處評估6月14日後，學生是否能返校恐仍有變數，因此決議取消，雖然無奈但也只能這樣，目前已經請學務處以畢業特及方式製作溫馨影片，來提供畢業生細細回憶，也希望所有同學能體諒，共同對抗疫情。

(中時 )